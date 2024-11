Spazionapoli.it - Napoli, Kvara fa esultare Conte: le sue parole sono una manna

Ledi Khvichatskhelia fannoAntonio, segnali positivi in vista della trasferta di Milano con l’Inter.I partenopeipronti a darsi battaglia nella sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, Matteo Politano torna da ex al Meazza assieme ae Lukaku. Probabilmente per il tecnico leccese e l’esterno italiano ci sarà un’accoglienza diversa rispetto a quella per il centravanti belga, si aspettano fischi per lui. A dare la carica all’allenatore ex Juventus ciledi Khvichatskhelia. Il georgiano è in un momento positivo di forma, nonostante abbia fatto difficoltà contro l’Atalanta. La Dea ha studiato bene i ragazzi died è riuscita a metterli in gabbia. Gli azzurri vogliono mettere a tacere ulteriori critiche, per farli bisognerà vincere a San Siro.