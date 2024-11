.com - Lazio-Porto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Laospita il, nella gara valida per la quarta giornata di Europa League. Il momento d’oro dei biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Cagliari nell’ultimo turno che è valso l’aggancio al terzo posto in classifica, vuole continuare anche in Europa. Fin qui la squadra di Baroni ha raccolto tre vittorie in altrettante partite, prendendosi il primo porsto in classifica e un’eventuale trionfo con ighesi potrebbe garantirgli l’accesso agli ottavi di finale. Nelle prime tre partite laha ottenuto due successi in trasferta, contro Dinamo Kiev e Twente, e uno casalingo contro il Nizza, schiantato 4-1. Ilinvece, che insegue a quota 4 punti, si è rilanciato con la vittoria sull’Hoffenheim dell’ultimo turno, mentre nelle precedenti due giornate aveva raccolto un pareggio, contro il Manchester United, e una sconfitta con il Bodo-Glimt.