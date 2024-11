Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter, ecco qual è la differenza! Tenere la mentalità»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

ha giocato questa sera in-Arsenal, quarta giornata della fase campionato di Champions League. Appena finita la partita, ha dato le sue dichiarazioni a caldo suTV.GRAN VITTORIA – Capitansulla vittoria in-Arsenal: «Sapevamo che affrontavamo una squadra di livello, importante. Poi sappiamo che in queste competizioni il dettaglio fa la: abbiamo cercato nel primo tempo di mettere laità, credo che ci siamo riusciti nei primi trenta minuti. Poi siamo un po’ calati in intensità e loro ci hanno messo in difficoltà con i cross, ma in generale credo che abbiamo fatto una grande gara. Porta ancora inviolata? Sì, questa è una cosa grande perché avere ancora la porta a zero è importante. A questi livelli vuol dire tanto, anche se in campionato abbiamo preso tanti gol e dobbiamo migliorare.