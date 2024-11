Gaeta.it - Lampedusa: 75 migranti soccorsi in due sbarchi tra notte e alba

Negli ultimi giorni,ha visto un incremento significativo degli, con due nuovi arrivi tra lae l'che hanno portato un totale di 75sull'isola. Queste operazioni hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla gestione dei flussi migratori e alle condizioni di accoglienza, già al limite della capienza. Attualmente, l'hotspot di contrada Imbriacola ospita 742 persone, un numero che evidenzia le difficoltà nel fronteggiare il crescente afflusso di.Trasferimenti programmati per iLa prefettura di Agrigento ha previsto per questa mattina il trasferimento di 164tramite il traghetto di linea Sansovino, destinato a raggiungere Porto Empedocle in serata. Contestualmente, è stato programmato un volo dell'OIM per il trasferimento di ulteriori 184a Bologna.