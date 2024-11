Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli, Conte: dubbio Lobotka e conferme in formazione

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

In vista del big match, Antoniodeve ancora sciogliere unimportante legato alla. Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione finale ruota intorno alla presenza o meno di Stanislavnell’undici titolare. Il centrocampista slovacco, noto per la sua capacità di organizzare il gioco e dare equilibrio alla squadra, potrebbe iniziare la partita dalla panchina oppure essere schierato subito. Al momento, la soluzione più probabile sembra quella di vederlo iniziare come riserva, mantenendo lo stesso assetto tattico già utilizzato contro Milan e Atalanta.Possibile conferma dellavista a MilanoSedovesse partire dalla panchina,rebbe lagià utilizzata nelle recenti sfide contro il Milan a San Siro e successivamente contro l’Atalanta.