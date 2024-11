Inps | Nel 2023 dipendenti in aumento nel settore privato +4% Retribuzione media annua | 23 662 euro

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Nel, il numero di lavoratoriintermittenti con almeno una giornata retribuita e’ stato di 722.935, evidenziando undel 4 per cento rispetto al 2022. Quasi i due terzi di questi lavoratori sono impiegati nelle regioni del Nord, con una prevalenza femminile (52 per cento). Laper i lavoratori intermittenti si attesta a 2.579, con picchi nelle fasce d’eta’ piu’ elevate. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, nelsono stati registrati 938.397, in calo rispetto all’anno precedente (-3,7 per cento). Anche in questo caso, la maggior parte dei lavoratori e’ di sesso maschile (57,3 per cento). Laper i lavoratori in somministrazione e’ di 10.092, con valori piu’ elevati per gli uomini (11.293) rispetto alle donne (8.