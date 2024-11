Gaeta.it - Evento contro il bullismo a Cerveteri: un incontro per sensibilizzare e unire la comunità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Domenica 10 Novembre, la Chiesa della SS. Trinità disi trasformerà in un luogo di ine riflessione per affrontare il tema del, un fenomeno sociale che colpisce in modo particolare gli adolescenti. Durante questo, la parrocchia invita tutti a partecipare a una serata dedicata alla sensibilizzazione e alla condivisione di esperienze, con l’obiettivo dilain un fronte comunequesta problematica.L’importanza della partecipazione comunitariaLa presenza dellaè fondamentale in iniziative come questa, poiché ilnon è solo un problema individuale ma interessa l’intera società. Partecipare significa dare un segnale forte di solidarietà e impegno nel contrastare situazioni di disagio che molti giovani si trovano a vivere.