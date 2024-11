Butac.it - Energy (o Power) Saver… ancora tu?

Ormai abbiamo perso il conto delle volte che ci sono state segnalate pubblicità online di magici prodotti che servirebbero a farci risparmiare soldi nei consumi, sia casalinghi che in viaggio.Oggi ci ha scritto un lettore:Buongiorno. Vorrei chiedere il vostro parere su questa notizia. Dato che sono un perito elettromeccanico, non credo a quello che dice l’articolo. Secondo me è una balla colossale, per estorcere soldi ai creduloni! Grazie.Mandandoci un link a un sito, Risparmiodacasa.com, dove viene venduto un prodotto simile a mille altri che abbiamo già visto, perlomeno nel claim con cui viene venduto:Ecco Come Questo Dispositivo Può Aiutarti a Ridurre le Bollette ElettricheL’oggetto che viene proposto è come al solito uno scatolotto abbastanza anonimo, che difatti troviamo venduto con svariati altri nomi:L’oggetto di per sé è stato smontato (letteralmente e figurativamente) già tre anni fa su un canale YouTube:Sì, lo so che quello nel video usa una presa britannica e ovviamente quelli venduti da noi ce l’avranno diversa, ma non è importante, sono tutti comunque truffe.