Ilgiorno.it - Eicma, Sala “snobba” Meloni: “Non sarò alla fiera, agenda troppo complicata”

Milano, 7 novembre 2024 – Niente incontro fra la premier Giorgiae il sindaco di Milano Giuseppe, l’esposizione internazionale dedicata al mondo delle due ruote in corso da oggi, giovedì 7 novembre, nei padiglioni diMilano a Rho. La visita della premier, di ritorno da Budapest dove si è recata per partecipare al vertice della Comunità politica europea, seppure influenzata, è in programma per domani, venerdì 8 novembre, nel pomeriggio. Non ci sarà, invece, il primo cittadino di Milano, a causa di problemi di. “No, non ci vedremo - ha dettoa margine della presentazione della veste grafica delle Olimpiadi di Milano e Cortina - Domani non riesco perché l'è complicatissima. Non riesco ad andare”. Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di un possibile futuro ruolo sul piano nazionale di, come federatore riformista di un nuovo centrosinistra.