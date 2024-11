Ilveggente.it - Dramma in casa Ferrari: un pilota non potrà scendere in pista

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

in: unnonpiùin. Ecco il motivo di questo cambio nelle “gerarchie” della FiaOgni anni le scuderie sono obbligate, almeno nelle prove libere, di far correre dei piloti che sono considerati debuttanti. E la, ad Abu Dhabi, sarà costretta nelle FP1 a schierare un “rookie”. Ma nonessere colui che nel corso della stagione ha già fatto tre gare.in: unnonin(Lapresse) – Ilveggente.itUn problema per Vasseur, che lo dovrà risolvere in breve tempo. Entrando nel dettaglio della notizia è che Oliver Bearman, dopo aver corso anche il Gran Premio di Interlagos in Brasile, non è appunto più considerato per regolamento un debuttante. Quindi non c’è nessuna possibilità per il giovanissimo inglese di indossare la tuta rossa ein