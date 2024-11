Gaeta.it - Donald Trump e le Politiche Ambientali: Ritorno al Passato per gli Stati Uniti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente elezione diha sollevato allarmi riguardo le, in particolare quelle relative alla lotta contro il cambiamento climatico. L’approccio del neo-presidente, definito provocatorio da molti, appare in netto contrasto con gli sforzi precedenti per ridurre le emissioni di gas serra. Con una retorica aggressiva nei confronti dell’inquinamento e del riscaldamento globale,ha tracciato un percorso che potrebbe avere conseguenze significative per l’ecologia globale.La posizione disul cambiamento climaticoFin dall’inizio della sua campagna,ha messo in discussione le evidenze scientifiche attribuendo il riscaldamento globale a una “truffa”. Il suo scetticismo si riflette nelle sue promesse di revocare le regolestabilite dall’amministrazione Biden, incluse quelle finalizzate a limitare l’uso di combustibili fossili.