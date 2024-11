Lapresse.it - Definitive Oasis, in libreria la biografia completa storica band di Manchester

Glistanno tornando. Un rumore assordante che ha mandato in tilt ogni piattaforma coinvolta nella vendita dei biglietti per i loro attesissimi live del 2025 creando un incontro generazionale. Tra liti, amori fraterni, congetture, polemiche e record resta solo una domanda: chi sono davvero i fratelli Gallagher?, pubblicato da EPC Editore e da oggi in, è un volume approfondito che ripercorre i momenti più significativi della carriera del quintetto di, dagli esordi fino ai due indimenticabili concerti di Knebworth, offrendo ai lettori un’esperienza unica e coinvolgente. Nato con l’intento di non tralasciare nessun dettaglio della storia deglisi distingue per la sua completezza e precisione, nonostante la sfida rappresentata dalla vasta mole di fonti e dichiarazioni spesso contrastanti dei protagonisti.