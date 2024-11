Lanazione.it - Contro la violenza sulle donne. Cultura e iniziative per cambiare

PISTOIA Arriva per mano di chi non ti aspetteresti. Per mano di chi delledestinatarie didovrebbe aver più cura e amore di altri. E invece no. E allora la carezza diventa schiaffo, la parola offesa. Ad opera di maltrattanti sempre più giovani. Solo due dati aggiornati – il calo d’età dell’autore die la sua provenienza -, ma tanto basta per comprendere il profilo agghiacciante di un fenomeno, la, che anche nella zona di competenza della Società della Salute Pistoiese è incapace ad attenuarsi. Sono i primi due aspetti di una lettura che per intero si compirà come ogni anno il 25 novembre, data assunta a Giornata internazionale per l’eliminazione della, nell’ambito del convegno "Per sempre mia. Per sempre mio" (dalle 9 alle 13 al teatro Bolognini) alla presenza degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori pistoiesi.