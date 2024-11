Clima il 2024 è già l’anno più caldo della storia | supera il limite di 15 gradi

Lapresse.it - Clima, il 2024 è già l’anno più caldo della storia: supera il limite di 1,5 gradi

Mancano ancora due mesi alla fine ma ilè giàpiù, ed è anche il primo in cui l’aumento medio delle temperature globaligli 1,5rispetto ai livelli pre-industriali. È quanto emerge dalla nuova analisi di Copernicuste change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per contocommissione Europea con finanziamenti dell’Ue. “Dopo i primi 10 mesi del– osserva Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicuste change service – è ormai praticamente certo che questo saràpiùmai registrato e il primo anno oltre gli 1,5al di sopra dei livelli pre-industriali. Si tratta di una nuova pietra miliare nelle registrazionitemperatura globale e dovrebbe spingere ad aumentare l’ambizione per la prossima Conferenza sui cambiamentitici, la Cop29?.