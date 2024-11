Oasport.it - Boxe, i ranking mondiali degli italiani professionisti. Etinosa Oliha primo sfidante tra i medi IBF

Andiamo nei meandri dei varinei quali gli, a livelloco, possono dire di essere tra i migliori 15 pugili nelle varie categorie. Questo, naturalmente, può variare per varie ragioni, perché tra le varie sigle possono verificarsi situazioni ben differenti. A proposito di sigle, qui naturalmente si prenderanno in esame solo le quattro maggiori, vale a dire WBA, WBC, WBO e IBF.Iniziamo dai pesi massimi, dove un nome l’Italia lo ha in quota IBF, dove ile il secondo posto sono attualmente vacanti. Si tratta di Guido Vianello, che è in questa sede 14° in una zona nemmeno lontana da Derek Chisora (decimo) e Anthony Joshua (ottavo e ormai in caduta libera). Lo stesso Vianello era anche nei primi 15 WBC, ma ne è uscito all’aggiornamento del 21 ottobre.