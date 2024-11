Arsenal in difficoltà frustrato a San Siro dall’ostinata Inter

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-07 00:16:21 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:L’ha subito la prima sconfitta in questa stagione di Champions League dopo essere stato battuto 1-0 dall’, aggravando quelle che sono state alcune settimane difficili per la squadra di Mikel Arteta.Un rigore di Hakan Calhanoglu allo scadere del primo tempo ha fatto la differenza in uno stadio di Santipicamente turbolento, quando i Gunners sono caduti per la seconda sconfitta consecutiva per 1-0.La squadra di Arteta cercava disperatamente un risultato positivo, dopo la sconfitta contro il Newcastle in Premier League nel fine settimana e le dimissioni a sorpresa del direttore sportivo Edu che hanno posto ulteriori dubbi sulle loro speranze di titolo.I Gunners erano senza Declan Rice, che non ha viaggiato dopo aver subito un colpo contro i Magpies.