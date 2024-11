Gaeta.it - Arrestato un ricettatore a Milano dopo una truffa in una gioielleria famosa

Facebook WhatsAppTwitter Un noto gioielliere di, Lorenzo Ruzza, conosciuto anche per la sua intensa presenza sui social, è riuscito a smascherare e far arrestare unche si era presentato nel suo negozio. L’episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media, sottolineando la vigilanza nel mondo del commercio di beni di lusso e la necessità di prestare attenzione alle transazioni sospette.Il collezionistaldino e il suo attraversamentoIl protagonista di questa vicenda è un uomo spagnolo di 59 anni, già conosciuto per i suoi precedenti penali. L’individuo si è presentato allacon l’intento di vendere un secondo orologio, giustificando la sua presenza con l’etichetta di “collezionista”. Tuttavia, i controlli effettuati dal gioielliere hanno rivelato che un primo orologio, già offerto in vendita, era risultato provento di furto.