Altro che ragno violino, ora tutti temono il ragno lupo: è già in casa e non lo sappiamo

Con l’arrivo dell’autunno in molte case italiane si diffondono sempre più ragni: è davvero pericoloso per l’essere umano?Per anni si è parlato dei pericoli derivanti dalla presenza indei ragni, specie non molto diffusa nel nostro Paese ma che è possibile trovare in, specialmente nei luoghi umidi e bui dove amano ripararsi. Questi aracnidi sono solitamente non pericolosi per l’uomo: il loro veleno, pur provocando necrosi dei tessuti, viene iniettato in quantità così minime da non causare grosse consegue.che, orail: è già ine non lo– notizie.comDato che ormaiabbiamo imparato a riconoscere questi ragni e anche come farli uscire dasenza rischiare anche la minima possibilità di conseguenze più gravi del consueto, l’attenzione di media e italiani si è spostata sui ragni-, altra specie che è possibile trovare nelle nostre case poiché, questi sì, molto diffusi dalle nostre parti.