Volley femminile, Milano ci riprova in Champions! L'avventura inizia col Porto, aspettando Paola Egonu…

Da Ankara all’Opiquad Arena la strada è stata lunga. C’è stata un’estate placcata oro indimenticabile in mezzo, un mercato considerato soddisfacente, un avvio di stagione ikn altalena, il caso/non caso legato aEgonu e adesso c’è il, squadra di caratura non certo straordinaria, che aspetta la Numiaa Monza per il debutto nella nuovaLeague. La finale dello scorso anno è stata l’ultima delusione per Egonu, Sylla, Orro che poi sono volate verso il delirio olimpico.ci vuolere ma ha bisogno di ritrovare tutte le sue giocatrici, daEgonu che pare abbia ripreso ad allenarsi nonostante le voci sul suo addio fino a Elena Pietrini che sta riprendendosi dopo l’intervento della scorsa estate e vorrà dire la sua quando la manifestazione entrerà nel vivo.