Calciomercato.it - Union SG-Roma, l’amarezza di Svilar: “Arbitri e sfortuna, ora ci va tutto contro”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Le parole di Milein conferenza stampa prima del matchl’Saint-Gilloise: il portiere dellamostra il suo disappunto per gli episodi contrari Lascende in campo domani sera alle 18.45l’Saing-Gilloise per continuare a rincorrere le posizioni che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Accanto all’allenatore Ivan Juric in conferenza stampa dal King Baudouin Stadium c’era Mile, che in Belgio è di casa avendo la nazionalità.– calciomercato.itIl portiere dellaha risposto alle domande dei giornalisti, rivendicando anche un po’ diin queste ultime settimane, oltre agli episodi arbitrali. Le sue parole: Come la vedi tu la situazione dalla porta? Ti sei fatto un’idea di cosa non va? “La prima cosa è che siamo stati un po’ti però dobbiamo fare meglio.