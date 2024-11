Esports247.it - Undisputed, il ritorno della grande boxe su console e PC: la recensione

Tra uppercut e jab, gli appassionati die i videogiocatori in cerca di emozioni realistiche non hanno avuto molte opzioni da anni, maarriva a colmare questo vuoto. Steel City Interactive, piccolo studio di Sheffield, lancia sul mercato un titolo che ambisce a riportare il fascinodigitale agli antichi splendori, sfidando l’eredità del glorioso Fight Night di EA. Le ambizioni del team sono chiare: creare un gioco che non solo sia autentico e accurato per chi ama la, ma anche accessibile a chi si avvicina per la prima volta a questo sport virtuale. Un allenamento completo sul ring L’esperienza diinizia con un tutorial che spiega le basi del gameplay. I comandi sono progettati per risultare intuitivi e offrono ai giocatori un controllo completo: pugni diretti, ganci e montanti sono tutti a portata di tasto, e, per chi vuole entrare nel vivo, la pressione di alcuni pulsanti permette colpi di potenza maggiore.