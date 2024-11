Thesocialpost.it - Tragedia nei cieli: aereo non prende quota e si schianta in strada. Morti

Martedì pomeriggio, in Arizona, si è verificato un tragico incidenteche ha sconvolto la comunità locale. Unda turismo modello Honda HA-420 non è riuscito arein fase di decollo e si èto su un veicolo che transitava nei pressi dell’aeroporto Falcon Field di Mesa, a est di Phoenix. Le conseguenze dell’impatto sono state devastanti, con la morte di cinque persone, tra cui un bambino di 12 anni. L’impatto e l’intervento delle autorità Secondo le prime ricostruzioni del National Transportation Safety Board (NTSB), il jet avrebbe colpito la recinzione perimetrale dell’aeroporto prima dirsi su un’auto in transito lungo Greenfield Road. Le squadre di soccorso del Dipartimento medico e dei vigili del fuoco di Mesa, intervenute tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvare cinque delle sei persone coinvolte.