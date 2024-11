Calciomercato.it - Tegola pesantissima in Serie A: ufficiale, torna nel 2025

la lesione di alto grado di un titolarissimo: possibile rientro solo nel. Ecco le sue condizioni Arriva una pesanteper il club diA. L’infortunio è più serio del previsto e per il titolarissimo si profila un lungo stop, che potrebbe prolungarsi fino al. Barella in campo: l’infortunio è serio ed il titolarissimo tornerà in campo inA solo nel(Foto LaPresse) – Calciomercato.itPessime notizie per il Parma e per mister Pecchia. Come comunicato dal club emiliano, infatti, “lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra”. Lesione di alto grado per il talento gialloblù e possibile lungo stop: stando alle prime indiscrezioni, Bernabe potrebbere in campo direttamente a gennaio