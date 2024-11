Lettera43.it - Stranger Things 5, Netflix ufficializza data di uscita e titolo degli episodi

Il 6 novembre si celebra in tutto il mondo loDay, in occasione dellain cui nella serie scompare il giovane Will Byers, dando inizio agli eventi. Come da pronostico,ha scelto di festeggiare fornendo le prime informazioni sull’attesa quinta e ultima stagione che concluderà le avventure di Undici, Mike, Hopper e tutti gli altri abitanti di Hawkins. Confermata ladinel 2025, anche se non ci sono ulteriori dettagli: in tanti però ipotizzano possa debuttare in estate, come avvenuto per le precedenti tornate di. La trama, che si svilupperà su otto puntate, avrà inizio nell’autunno 1987, esattamente quattro anni dopo gli eventi della stagione inaugurale. Resteranno delusi invece coloro che si aspettavano il primo trailer: il teaser rilasciato online dallo streamer presenta soltanto ildelle puntate con la soundtrack della sigla in sottofondo.