.com - Sostenibilità, Pasceri (Subito): “Usato scelta di acquisto circolare”

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – “Il riuso, di cui si parla in questi giorni a Ecomondo, è un tema che sentiamo molto vicino e che è in linea con i risultati della ricerca Second Hand Effect, realizzata con il nostro partner Vayuu e che diffonderemo proprio in questi giorni, secondo cui ogni compravendita effettuata sulla piattaformaconsente mediamente un risparmio potenziale di 28 kg di CO2 non immessi nell’atmosfera, pari alla quantità di anidride carbonica che un albero assorbe in un anno”. Così Giuseppe, ad di, piattaforma di compravendita, parlando di economia, uno dei temi all’attenzione di Ecomondo 2024. “Considerando l’enorme quantità di oggetti venduti su, è facile comprendere il ruolo chiave che un’abitudine sempre più diffusa e unadicome l’possono avere nel nostro Paese.