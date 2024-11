Anteprima24.it - Si schianta con il camion in un cantiere, muore camionista salernitano a Ferrara

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- Aveva 58 anni ilista ebolitano deceduto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a. L’uomo,ista residente a Eboli, nel, stava trasportando verdure destinate alla grande distribuzione e procedeva con il suo mezzo in direzione Venezia quando, giunto in località Bosco Mesola, sulla strada statale Romea a, ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada e si èto contro unstradale. Stando ad una prima ipotesi, il tir, avrebbe si sarebbeto, ribaltandosi, contro unstradale e poi avrebbe preso fuoco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dopo aver messo in sicurezza il mezzo e domato il rogo, i caschi rossi hanno estratto dalle lamiere del tir il conducente.