Agi.it - Quindicenne si suicida vicino Enna, si indaga su revenge porn

AGI - La procura di, dopo l'apertura di un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio per la morte di una ragazza di 15 anni, potrebbe presto accertare le voci, circolate tra amici e compagni di scuola della ragazzina, che parlerebbero di. Al momento non ci sono conferme, ma il sequestro dei supporti informatici della giovanissima che ieri si è tolta la vita a Piazza Armerina (EN), è stato disposto dai magistrati proprio per verificare questa ipotesi, senza escluderne altre. La ragazza, dopo il trasferimento della sua famiglia dal nord Italia a Piazza Armerina, avvenuto da pochi mesi, frequentava un istituto superiore della città. Secondo le voci in attesa di conferme o smentite, su alcune chat sarebbe circolata qualche foto della giovane, ma da accertare rimane anche il contenuto delle eventuali immagini.