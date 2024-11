Abruzzo24ore.tv - Piogge imminenti e anticiclone in arrivo: novità per il meteo in Italia

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

Roma - Rovesci in Sicilia eal Nord, ma attese perturbazioni entro il weekend con possibili cambiamenti per tutta la Penisola. L'si trova a fronteggiare condizionidisomogenee. Nel Sud, in particolare la Sicilia orientale, forti rovesci hanno portato accumuli significativi, toccando i 40 mm a Catania e superando i 60 mm nelle aree etnee, influenzate dall'effetto stau dell'Etna. Al Nord, il predominio dell'mantiene tempo stabile, con nebbie persistenti soprattutto in pianura. Le previsioni mostrano come questa situazione continuerà nei prossimi giorni. Mercoledì, al Nord la nebbia avvolgerà la Pianura Padana, mentre le Alpi e le Prealpi vedranno tempo sereno. Nel Centro, si attende foschia lungo l'Adriatico con sole prevalente sulle regioni tirreniche.