Cityrumors.it - Pensione reversibilità: INPS costretta a dare 5 anni di arretrati a queste persone

I vedovi titolari di unadipossono chiedere un ulteriore contributo economico mensile: come ottenerlo e quali sono i requisiti previsti. Alla morte di un coniuge titolare di, è possibile richiedere ladi, ossia il trattamento che riconosce una quota dell’assegno percepito dalla persona defunta. Questapuò essere integrata con un altro trattamento che in pochi conoscono.di(Cityrumors.it)Stiamo parlando dell’assegno di vedovanza, destinato ai soggetti rimasti vedovi che versano in condizioni di particolare disagio economico e fisico. Per ottenere questo contributo, dunque, bisogna rispettare determinati requisiti stabiliti dalla normativa vigente e presentare domanda all’in via telematica o rivolgendosi ad un patronato.