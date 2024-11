Formiche.net - Neuroriabilitazione, da Enea Tech e Biomedical investimento da due milioni per le terapie innovative

Con un ticket di duedi euro, Fondazione, in qualità di lead investor, e in sinergia con i fondi Cdp Venture Capital Sgr, Italian Angels for Growth e Mm Partecipazioni, ha chiuso un round dida quattrodi euro con Restorative Neuronologies Srl. La startup, fondata nel 2018 come spinoff accademico dell’Università di Palermo, sviluppa dispositivi medici,e protocolli clinici digitali nel campo dellacon metodiche non invasive. IL PROTOCOLLO DELLA STARTUP Restorative ha sviluppato un protocollo di riabilitazione cognitiva e un dispositivo medico – MindLenses Professional – che, insieme, costituiscono una piattaforma di terapia digitale (Dtx), che unisce la neuromodulazione non invasiva ai serious games. Questi ultimi consistono in esercizi cognitivi progettati per lavorare su funzioni cognitive senza la necessita? di ricorrere ad interventi neurochirurgici per i pazienti con patologie neurologiche derivanti da ictus e trauma cranico o con disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (Adhd).