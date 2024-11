Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 1-6 1-6, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la cinese domina ed approda in semifinale

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:57 Match mai in discussione con la potenza dellache non ha concesso a Jasmine di organizzare un piano B. La toscana ha ricavato soltanto il 50% dei punti avviati con la prima, ed il 38% con la seconda. 12 ACE ed il 77% di punti vinti con la prima dalla scatenata. QINWENb. JASMINE6-1 6-1. Finisce qui, con il dodicesimo ACE dell’asiatica.vola con merito in, per la toscana si chiude una splendida stagione in singolare. Domani Jasmine si giocherà le sue chance in doppio con Sara Errani. AD-40 Altro servizio esterno vincente.