Sport.quotidiano.net - Juve: passi avanti, ma manca qualcosa per vincere. Occhio agli ottavi e al calendario

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Torino, 6 novembre 2024 – Lareagisce alla sconfitta con lo Stoccarda, ma non torna alla vittoria e la classifica inizia a farsi preoccupante, nella lotta ai primi otto posti per glidi finale di diretti. Per ora i bianconeri sono decimi con sette punti, ma il turno si chiude oggi con le restanti partite e da dietro possono scavalcare Barcellona e Benfica, oppure Inter o Arsenal allungare. Si marcia forte d, Liverpool a punteggio pieno e Sporting Lisbona e Monaco seconde con 10 punti, insomma: serve tornare aper evitare gli spareggi. Motta non ce l’ha fatta a Lille, dove la suasi è espressa bene, ma ha concretizzato meno rispetto a quanto creato e ha pagato, ancora una volta, la cura di qualche minimo detto. Thiago: “Soddisfatto della prestazione, ma.” Una buonacontro una squadra forte ma non top della Champions, comunque ostica da affrontare in trasferta e i bianconeri si sono espressi bene, con buon gioco, buone occasioni, ma ancora il risultato si è annidato nei dett, spesso determinanti.