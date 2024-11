Ilfattoquotidiano.it - Joel Embiid sospeso per 3 partite e senza stipendio, le regole NBA non fanno sconti: cos’è successo e tutti i precedenti nella lega

L’accusa pubblica e lo scontro fisico. Poi, le minacce: “La prossima volta che parlerai ancora di mio fratello e di mio figlio, vedrai cosa ti farò e dovrò. vivere con le conseguenze”. E ora, la squalifica. Avrebbe dovuto fare il suo debutto in questa stagione contro i Phoenix Suns, ma così non è stato. E la precaria condizione fisica (questa volta) non c’entra nulla., centro dei Philadelphia 76ers, è statoper 3 gare dall’NBA. Tutto per un alterco avuto con Marcus Hayes, giornalista del Philadelphia Inquirer, esploso con alcuni spintoni e violenza verbale. Rientro in campo posticipato e(da oltre un milione di dollari) decurtato. “Il rispetto reciproco è fondamentale per il rapporto tra giocatori e mediaNBA”, ha affermato Joe Dumars, vicepresidente esecutivo della