Notizie.com - iPhone, basta cambiare un settaggio e sbloccherai un’infinità di nuove emoji

Leggi tutto su Notizie.com

Vuoi esprimere le tue emozioni in maniere sempresu? Così funziona il trucco delle emoticon. Sei stufo dell’attuale assortimento didisponibili sul tuo? La soluzione per accedere a una vasta gamma diicone è più semplice di quanto tu possa immaginare. Con pochi semplici passaggi, potrai arricchire i tuoi messaggi con emoticon originali e divertenti. Come attivaresu: il trucco che pochi conoscono – notizie.comIl segreto risiede nell’utilizzo della tastiera giapponese integrata nel sistema iOS di Apple. Questa tastiera offre una selezione unica di emoticon, antesignane deglimoderni, che utilizzano lettere e simboli per rappresentare volti, espressioni ed elementi vari. Tra questi troviamo la famosa scrollata di spalle ¯(?)/¯, l’espressione di rabbia ?? e il gatto felice (=^?^=).