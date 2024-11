Ilgiorno.it - Incubo finito per le ragazze del softball

Sono rientrate nella tarda mattinata di ieri ledell’under 22 dirimaste bloccate all’aeroporto di Barcellona a causa del maltempo che ha imperversato in Spagna. Atlete, allenatori e dirigenti si sono mossi con largo anticipo ma lo stop ai voli di lunedì li ha costretti ad una lunga giornata di passione e ad una notte davanti al check in. È la disavventura capitata a 12, 2 allenatori e 3 dirigenti, in Spagna per il "Women’s international championship under 22". La squadra doveva tornare in Italia con il volo delle 19.07 ma già nella tarda mattinata, visti gli allagamenti e le previsioni meteo non incoraggianti, la squadra si è recata all’aeroporto. "Non è stato semplice – spiegano gli accompagnatori – c’era una strada allagata e nessun taxi. Abbiamo risolto, appena la via è stata percorribile, con diversi viaggi con due auto a noleggio".