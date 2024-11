Panorama.it - In Ucraina cadono i soldati nordcoreani, come le euro-bugie sulla guerra

Quanti siano esattamente iche combattono inal fianco dei russi non si sa, almeno 11.000 secondo Kiev. È invece certo che negli ultimi due giorni l'esercito ucraino ha combattuto le truppe nordcoreane per la prima volta,ha confermato martedì il ministro della Difesa Rustem Umerov dichiarando che che ci sono stati “scontri su piccola scala”. A supportare la dichiarazione c’è stata quella di Andriy Kovalenko, capo del Centro ucraino per contrastare la disinformazione, il quale lunedì ha confermatosiano già stati ingaggiati nell'Oblast di Kursk. Interrogato sul significato dell’accordo tra Vladimir Putin e Kim Jong-un, Kovalenko ha risposto: «La Corea del Nord si è ufficialmente unita alla, ci aspettiamo altri scontri nelle prossime settimane, sappiamo che Pyongyang ha inviato anche 500 ufficiali e tre generali».