Iodonna.it - I soccorritori ispezionano il fiume Turia e il parcheggio Bonaire alla ricerca dei nomi che mancano all'appello

Leggi tutto su Iodonna.it

Valencia, 6 nov. (askanews) – Sono 89 le persone che risultano ancora disperse a seguito delle mortali inondazioni nella regione di Valencia. Il numero dei dispersi è stato ufficializzato della autorità locali, è la prima volta che viene fornito un dato certo su quantiall’dopo le cifre discordanti dei giorni scorsi che parlavano di 2.000 persone di cui non si avevano notizie. Fai per il clima, le visite guidate guarda le foto Leggi anche › Alluvioni e bombe d’acqua costano più dei terremoti, la natura non perdona I membri dell’Unità di Emergenza Militare Spagnola, stanno ispezionando ile ila Valenciadei dispersi, mentre continuano le operazioni per ripulire le strade.