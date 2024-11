Metropolitanmagazine.it - Harry Potter: la Warner Bros. vuole collegare il seguito di Hogwarts Legacy alla serie di HBO

. sta per lanciare una prossima ondata di prodotti di, che spaziano dalleTV ai videogiochi, dai parchi a tema ai prodotti di lusso e alle esperienze dal vivo. L’obiettivo è ambizioso. La. deve estendere il franchise, nato nel 1997 con il primo capitolo delladi romanzi bestseller di JK Rowling, con nuove interpretazioni dei personaggi e dei mondi che i fan diconoscono e amano. Il progetto dello studio per rivitalizzare l’universo diculminerà nel rischio più grande di tutti: laTV sceneggiata “” il cui debutto su HBO è previsto per il 2026. Negli anni successivi, la. ha lottato con la suadi film “Animali fantastici” adiacente ascritta da Rowling. I titoli ad alto budget usciti nel 2016, 2018 e 2022 hanno generato poco calore al botteghino globale.