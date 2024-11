Metropolitanmagazine.it - «Gli Oasis verranno pagati solo dopo i concerti»: la clausola anti-litigio per i fratelli Gallagher

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, soprattutto quando si parla degli. Gli organizzatori del loro tour, previsto per il 2025 e in continuo aggiornamento, devono aver pensato qualcosa di simile, quando hanno inserito unacontrattuale “”. L’indiscrezione arriva dal Sun: Liam e Noelriceveranno lauti compensi per il loro trionfale ritorno sulle scene, ma. Una vera e propria “assicurazione”, per evitare che si ripeta quanto accaduto nel 2009 al Rock en Seine, quando una violenta lite fra i due portò allo scioglimento del gruppo nel bel mezzo della tournée. Secondo il tabloid, ailitigarelli del britpop mantenere un clima disteso conviene parecchio, soprattutto dal punto di vista economico. Ai musicisti di Manchester, infatti, spetterebbero tre milioni di sterline a testaogni esibizione.