Gli auguri di Crosetto a Trump, 'ora la Difesa tocca a noi'

"Più di un anno e mezzo fa dissi alla Nato ed in Ue, nelle sessioni, che avremmo dovuto prepararci al nuovo scenario che avrebbe aperto una possibile vittoria" di Donald. "Quale? Dovremo dimostrare intanto di volere e di essere disposti a garantire noi per primi la nostra sicurezza e non attendere che ci pensino, a loro spese, i cittadini ed il Governo americani. Agli Usa, ancora per molti anni, dovremo affidare la capacità di deterrenza attraverso l'alleanza di cui siamo parte, la Nato, ma dovremo prenderci in carico la nostra parte di, nazionale, in primis, e collettiva". Così il ministro dellaGuidoin un post su X in cui fa glial nuovo presidente Usa.