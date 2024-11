Gamberorosso.it - Gli 11 migliori Chianti Classico Gran Selezione scelti dal Gambero Rossso

Ilè la denominazione più rappresentata per numero di vini premiati in Toscana con i Tre Bicchieri 2025, ed è anche la più dinamica e propositiva dell’intera regione. Assistiamo, vendemmia dopo vendemmia, a una crescita della tipologia della, e questo ci fa sicuramente riflettere. I vignaioli delhanno ormai a disposizione anche le Unità Geografiche Aggiuntive per comunicare la loro aderenza al terroir, e la tendenza è andare ancor più a fondo con la menzione della vigna. Sono scelte importanti che il mercato recepisce e premia. Insieme alla diversità di suoli e microclimi, ciò che fa della Toscana una regione unica, è la straordinaria varietà di stili, l’intraprendenza e la voglia di innovare dei suoi produttori. Dalle Alpi Apuane ai rilievi appenninici, dalle coste della Maremma a Bolgheri fino alle colline delc’è solo l’imbarazzo della scelta.