Funzionari tecnici nel casentinese

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino cerca due "" con qualifica di ingegnere/architetto a tempo indeterminato: di cui un posto a tempo pieno per il Comune di Chiusi della Verna, e un posto a tempo parziale (18 ore settimanali) per il Comune di Talla. La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre il 16 novembre e dovrà essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento inPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. L’amministrazione si riserva la facoltà, in base al numero delle domande pervenute e precisamente se superiori a 100, di effettuare una preselezione che consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta sintetica e/o quiz, per la verifica delle attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie dell’attività lavorativa in questione, e/o di tipo professionale, intesi a verificare la specifica conoscenza di argomenti riguardanti le materie d’esame indicate al punto successivo.