Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, un confronto tra PS5 Pro e PS5 standard evidenzia grandi differenze

Leggi tutto su Game-experience.it

El Analista de Bits non ha perso tempo ed ha prontamente pubblicato un videodisu PS5 Pro e PS5, mettendo in questo modo in evidenza quelle che sono le migliorie che contraddistinguono il comparto tecnico del gioco sulla nuova console di Sony. Nello specifico il video in questione confronta il titolo con la nuova modalità Versatilità presente su PlayStation 5 Pro, dove il titolo gira a 2160p dinamici e 60 fps grazie all’utilizzo della PlayStation Spectral Super Resolution. L’analisi in questione ha quindito che la risoluzione media disu PS5 Pro è di 1224p, con l’immagine a schermo che appare però decisamente nitida grazie all’utilizzo del PSSR. Proprio in tal senso, la modalità Versatilità su PlayStation 5 Pro presenta un’immagine in linea con quella mostrata in modalità Qualità su PS5, ma in questo caso con i 60 fotogrammi al secondo a rendere l’esperienza migliore.