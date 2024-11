Donald Trump dopo il trionfo | Sono io il 47 presidente Usa Dio mi ha salvato per fare grande l’America

Leggi tutto su Ildenaro.it

Dio mi ha risparmiato la vita per un motivo”. Quando ormai le presidenziali americane sembrano incontrovertibilmente a suo favore, così poco fasi è rivolto ai suoi sostenitori a West Palm Beach, in Florida. Per the, “quella ragione era salvare il nostro paese e riportareallazza. E ora porteremo a termine questa missione insieme”, ha proclamato il tycoon tra le ovazioni dei presenti, molti dei qualistati trasferiti in pullman al centro congressi dal quartier generaleiano ai Mar a Lago. “Il compito che ci attende – ha aggiunto l’ex nonché prossimo– non sarà facile, ma metterò tutta l’energia, lo spirito e la determinazione che ho nell’anima per portare a termine il lavoro che mi avete affidato”. “Voglio ringraziare il popolo americano per lo straordinario onore di essere stato eletto 47° e 45°”, ha inoltre sottolineato.