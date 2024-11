Ilnapolista.it - De Laurentiis è convinto di poter dimostrare la sua assoluta innocenza (Repubblica)

Dedila sua) A proposito dell’indagine per falso in bilancio per l’operazione Manolas, scriveNapoli con Marco Azzi: Il presidente èdidi nuovo la sua. Per il precedente caso di Osimhen, ancora in stato di valutazione in Tribunale, il numero uno del Napoli s’era presentato negli uffici della Procura di Roma di persona, spiegando le sue ragioni ai pm Del Giudice e Orano. Questa volta invece è più probabile che il presidente si limiti a perorare le sue ragioni solamente depositando nei tempi stabiliti una memoria difensiva, in cui Adl ribadirà di non avere commesso alcun tipo di irregolarità o artifici contabili. Il club azzurro ha sempre sfoggiato del resto come un fiore all’occhiello la trasparenza e la solidità dei suoi bilanci, la cui chiusura è stata sovente in largo attivo.