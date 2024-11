Gaeta.it - Classifica dei migliori panettoni artigianali a Roma per il 2024

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Il Natale si avvicina e asi rinnova la tradizione del panettone artigianale, un dolce che è molto più di una semplice leccornia: è un pezzo di storia, di passione e di saper fare artigianale. La capitale ospita alcuni deid’Italia, preparati con ingredienti selezionati, lievitazione naturale e tanta cura. In questapresentiamo iper il, perfetti per chi vuole celebrare le feste con il gusto autentico della tradizione italiana. Ecco ladeldei: Spiga D’Oro Bakery – Dragona Acilia Pasticceria Grué –Roscioli –Cristalli di Zucchero -Pasticceria Bonci –Il panettone di Spiga D’Oro Bakery a Dragona Acilia: una bontà senza tempo Il panettone di Spiga D’Oro Bakery, situata a Dragona Acilia, è un must per chi ama il dolce natalizio nella sua essenza più pura.