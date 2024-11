Ilnapolista.it - Chi ha paura di Leonardo Sciascia? Perché si insegna poco a scuola?

Chi hadi? A più di 100 anni dalla sua nascita il genio civile di Racalmuto fatica a trovare spazio nei programmi dei corsi di italiano nei licei e negli istituti tecnici. Dell’autore siciliano che aveva un piede in Sicilia ed un altro nella Francia cartesiana si apprezza il fondamentale giallo “Il giorno della civetta” – in realtà uno dei più geometrici romanzi italiani – ma per questa ragione lo si confina nell’etichetta di comodo di “mafiologo”.lo scrittore indipendente di sinistra nell’assemblea siciliana e radicale in Parlamento per la giustizia-giusta che portò tra l’altro alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati non trova particolare audientia nella casa pubblica di tutti? Ché forse i docenti non abbiano ben chiaro opere contro il potere come il fondamentale “Consiglio d’Egitto” o romanzi grotteschi come “Todo modo”? L’iniziativa dell’associazione “Amici di” Qualcuno hadi rileggere il suo “L’affaire Moro” che analizzò uno dei nervi scoperti della fallita transizione democratica nella notte più buia della prima Repubblica italiana? Queste domande – forse – si è posta l’associazione “Amici di” che ha fatto una proposta importante partendo dal suo famoso brocardo, “l’Italiano è il ragionare”.