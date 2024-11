Anteprima24.it - Benevento, otto reti in amichevole al San Giorgio la Molara: entusiasmo nel centro fortorino

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata una grande festa quella vissuta al rinnovato campo sportivo di Sanladove ildi mister Auteri ha disputato una garacontro la formazione locale che milita nel campionato di Seconda categoria. La giornata, seconda tappa del progetto della società giallorossa “ConosciAMO il” si è aperta con un incontro tra gli studenti della scuole dele una delegazione di calciatori e dirigenti della compagine sannita. Poi, alle 15, la palla ha iniziato a roteare sul sintetico dell’impianto di Sanlain un pomeriggio storico per i tanti tifosi del posto che hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino i propri beniamini con oltre 400 gli spettatori che hanno gremito il campo sportivo. Per la cronaca, il match si è chiuso sull’8-0 per la Strega in un test utile soprattutto per prendere confidenza con il sintetico, stessa superficie che i giallorossi troveranno nel prossimo turno contro il Picerno.