Wta Finals Riyadh 2024 | Gauff stende Swiatek e vola in semifinale al palo Pegula battuta da Krejcikova

Leggi tutto su Sportface.it

Si è conclusa la seconda giornata dell’Orange Group alle Wtadiper quanto riguarda il torneo di singolare. Cocosi è guadagnata un posto alle semifinali battendo in due set, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco la numero due Iga. Primo set molto centrato della statunitense, che non ha concesso palle break e sul 3-3 ha infilato due break in fila portando a casa il parziale. Secondo set molto ondivago, con break da entrambe le parti ma alla fine e trionfare è la classe 2004 della Florida, che conferma così il suo momento positivo. L’accesso indella polacca è invece legato alla sua ultima sfida contro. RISULTATI E CLASSIFICHE WTANel primo match di giornata Barboraaveva steso a sorpresa Jessica