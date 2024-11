Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 12:30

DEL 5 NOVEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTOL’INCIDENTE SULLA-NAPOLI, TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, LA CIRCONE è SCORREVOLE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TUSCOLANA ANCHE QUI CIRCONE REGOLARE ALL’ALTEZZA DL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA-TERAMO INCIDENTE TRAEST E LUNGHEZZA, IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONEPER UN INCIDENTE SULL REGIONALE AUSONIA LA STRADA è CHIUSA IN LOCALITà QUARANTOLA, DEVIAZIONI SUL POSTO TRASPORTO FERROVIARIO OGGI È IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, INIZIATO ALLE ORE 09.00 VA AVANTI FINO ALLE 16.